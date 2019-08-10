وقت استجابة الدعاء في يوم عرفة

تتجلّى فضائل يوم عرفة خلال اليوم بأكمله، فهو يومٌ معظّمٌ عند الله -تعالى- من صباحه، وأفضل أوقاته من بعد الزوال إلى لحظة الغروب، حيث يقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ اللهَ تعالَى يباهَي ملائكتَه عشيةَ عرفةَ بأهلِ عرفةَ، يقولُ: انظروا إلى عباديِ، أَتَوْنِي شُعْثاً غَبْراً).

وورد عن أسامة بن زيد أنّه رأى النبيّ -عليه السلام- قد رفع يديه في ساعة الغروب في عرفات يدعو الله -تعالى-، فسقط خطام الناقة ومالت به، فمسك خطامها بيدٍ ورفع الأخرى يدعو الله تعالى؛ من شدّة حرصه على هذا الوقت العظيم وقت إجابة الدعاء من الله -تعالى- لعباده في آخر لحظات وساعات يوم عرفة.

فضائل يوم عرفة

إنّ يوم عرفة يومٌ مشهودٌ له فضائل عدةٍ، يُذكر منها: يوم إكمال نزول الدين على المسلمين، وتمام نعمة الله -تعالى- عليهم، وذكر عمر أنّ بعض اليهود أخبروه أنّه لو تنزّلت عليهم آيات إتمام الدين لاتخذوا هذا اليوم عيداً.

يوم عيدٍ لمن شهده.

يومٌ عظيمٌ أقسم به الله -تعالى- لفضله، ولا يُقسم الله إلّا بالشيء المشهود المعظّم مكانه في ميزانه.

صيام يوم عرفة لغير الحاجّ يكفّر ذنوب سنتين؛ سنةً فائتةً وأخرى قادمةً، ولا يُشرع للحاجّ أن يصوم يوم عرفة.

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يوم مغفرةٍ ورحماتٍ تعمّ العباد، حتّى إنّ الله -تعالى- يباهي بعباده المقبلين عليه الملائكة الكرام.

أعمالٌ مشروعةٌ يوم عرفة

يُشرع للمسلم العديد من الأعمال والعبادات يؤدّيها قربةً لله -تعالى- في يوم عرفة، ومن تلك الأعمال الصالحة:

الصيام؛ وقد سلف الحديث عنه، ويُراد بتكفيره للذنوب أنّه يُكفّر صغائر الذنوب عن العباد.

كثرة الذكر والدعاء؛ ولقد علّم النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أصحابه خير ما يُقال يوم عرفة، فقال: (خيرُ الدُّعاءِ يومُ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنَّبيون من قبلي: لا إله إلا اللهُ وحده لاشريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، و هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ).

التكبير؛ وفيه ورد عدة صيغٍ عن النبي -عليه السلام-.

الدعاء؛ فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما ورد عن رسول الله عليه السلام.