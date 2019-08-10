حقيقة وفاة رامز جلال أثناء جولة سياحية خارجية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أنباء عن وفاة الفنان المصري رامز جلال، الشهير ببرامج المقالب والكاميرا الخفية، وذلك خلال جولة سياحية خارجية.

ووقع الفنان رامز جلال ضحية لمقلب نفذته فيه الفنانة انتصار، في برنامج "فبريكانو" الذي قدمته سنة 2010، والذي دارت فكرته حول إقناع الضيف أنه في برنامج لاستعراض ذكرياته مع صوره الشخصية، ليتم مفاجأته بصور مفبركة مع أشخاص لا يعرفهم، يدعون وجود علاقة تربطه بهم.

وفي وقت سابق، عبر الفنان إدوارد، عن اشتياقه للفنان رامز جلال، من خلال مقطع فيديو، يحتوي على العديد من المشاهد التي جمعتهما على مدار سنوات في الأفلام والبرامج.

ونشر "إدوارد" مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "Instagram" وعلق عليه كاتبا: "وحشتني يا صاحبي".

رامز جلال ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الادوار الثانوية حتى قام باول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في صيف عام 2007.