تراند اليوم : فيديو منه شلبي وخالد يوسف ،، فيديو منه شلبي وخالد يوسف و رانيا كامل HD

فيديو منه شلبي وخالد يوسف ، اعتلى هاشتاج فيديو منة شلبى وخالد يوسف و فيديو رنا هويدي وخالد يوسف إثر تداول رواد الموقع لمقطع فيديو خالد يوسف وهو يمارس الرقص والجنس مع الممثلتين السابقتين، حيث عم الطرب والرقص الشرقي أجواء الشقة التي





كانت تضم خالد يوسف ومنه شلبي و رنا هويدي لبيدؤا بممارسة اعمال مخلة بالحياء،و انتشر فيديو اباحي للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .





حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .





مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.





يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .





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