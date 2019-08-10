شاهد: امطار عرفة تثلج صدور الحجيج في الحرم المكي

شهد صعيد عرفات، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، مع أداء الركن الأعظم من الحج، حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لهطول أمطار غزيرة على عرفات.

هذا وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية توقعت هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، باحتمالية أن تزداد الأمطار يوم عيد الأضحى المبارك، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

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وبينت أنه يتوقع نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يوم الجمعة، على مناطق الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.