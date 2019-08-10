موعد صلاة العيد في الاردن - عيد الاضحى 2019

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في الأردن أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في تمام الساعة (٦:٤٠) صباحاً بالتوقيت المحلي.

من جهته، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، إن حركة الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال محدودة رغم قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي وقت سابق، قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن المؤشرات الحالية في الأسواق تدل على ضعف الحركة الشرائية لعيد الأضحى، بسبب استهلاك المواطنين لرواتبهم قبل العيد.

وأكد القواسمي أن الأسعار حاليا من أفضل الأسعار وادناها، وأن انخفاض أسعار الملابس، "جاء من جيبة التاجر وليس من الحركة الشرائية".

وتحدث عن انخفاض أسعار الألبسة في الأسواق استعداداً لعيد الأضحى بنسبة ١٥_٢٠٪ عن الأعوام السابقة، ورغم ذلك أكد أن التاجر لم يعد يعول على مواسم الأعياد لتسديد إلتزاماته.