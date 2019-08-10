من هو الفنان الكويتي حمود ناصر

توفي اليوم السبت الموافق 10 أغسطس الفنان الكويتي حمود ناصر اثر نوبة قلبية مفاجئة ألمت به ، وهو شقيق الإعلامي سعود الورع، وولد ناصر في 2 ديسمبر 1977 في الكويت، متزوج.

وانطلق حمود ناصر إلى عالم الفن والشهرة بسرعة وكون له جماهير عريضة تنتظر جديده وتتلهف لسماع صوته سواء في الخليج أو الدول العربية.

و انطلاقته جاءت بأغنية مضمون في شريط منوعات وسرعان ما انتشرت الأغنية سريعاً بين الجمهور وعرف بها حمود ناصر وتوقع الجميع صدور ألبوم خاص وبالفعل وحسب توقعات الجميع صدر له الألبوم الأول بعنوان أطمئن في عام 2000 من إنتاج شركة النظائر بالكويت. وقد حقق الألبوم مبيعات عالية في الكويت والخليج واشتهر حمود ناصر.

من أشهر أغاني الفنان الكويتي الألبوم : أطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات ومن الشعراء الذين تعاون معهم هم: عبدالناصر الورع الذي قدم له عدة أغاني في الشريط والملحن عمار البني الذي صاغ له ألحان عديدة بالشريط وطرح في يناير 2002 أي بعد سنة غياب ألبومه الثاني بعنوان حمود ناصر 2002 والذي من خلاله واصل حمود ناصر النجاح والتألق كالمعتاد، احتوى الألبوم الثاني على عدد من الأغاني الناجحة مثل تلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي.

يمتلك حمود ناصر صوتاً فريداً من نوعه شهد له الكثير من المطربين والشعراء والملحنين على مستقبل مشرق كونه يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والصوتية التي تساعده على بلوغ النجومية. بعد غياب دام 6سنوات اشتهر باغنيه ابيها مع دافي وفلب.

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وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

بعد غياب دام أكثر من اربع سنوات، أطلق حمود ناصر ألبومه الخامس، حمود ناصر 2011، يوم 30 مارس 2011، وضم الألبوم 14 أغنية متنوعة وتحمل أكثر من لون غنائي، من إنتاج شركة أيوا جلف وتوزيع شركة روتانا. وكان الألبوم قد حقق نسبة مبيعات جيدة رغم الظروف السياسية التي مرت في الوطن العربي. وقد نالت اغنية في بالي المرتبة الأولى في محطة المارينا أف أم.

وأعرب حمود ناصر في 25 إبريل 2011، عن رغبته بالتمثيل في مقابلة له مع جريدة الراي قال، "نعم، وهناك مفاجأة مع الشركة المنتجة لألبومي، وسترى النور خلال شهر رمضان المقبل.

منذ بداياته الفنية هاجمه الكثير على أسلوبه في الغناء وعلى طريقة انتقاؤه الأغاني، أول الهجوم الصحافي أنه قلد عمرو دياب في أغنية أنت عالبال وكذلك في تصوير أغنية حبيبي في بيروت وأكدوا تشابه التصوير مع تصوير أغنية حبيبي ولا على باله لـ عمرو دياب والمرة الثانية في أغنية إنت بس من البومة الثاني وقيل أنه يقلد المطرب اللاتيني ريكي مارتن.

وشارك في العديد من المهرجانات في الكويت عام 2001ووشارك في مهرجان الإمارات العربية المتحدة - ليالي دبي عام 2002في المملكة العربية المتحدة .