أحمد سعد يثير استياء الجمهور من داخل الحرم النبوي

أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعاً بين متابعيه بعد نشره لفيديو له خلال أدائه مناسك الحج في يوم التروية قبل صعوده على جبل عرفات.

وظهر سعد في المقطع المصور بملابس الاحرام في منى وهو يردد بصوت مرتفع تكبيرات الاحرام بجانب عدد من الحجاج.

وجاءت الردود واسعة على الفيديو حيث كتب أحدهم:" يتقبل الله وحج مبرور وذنب مغفور"، فيما هاجمه آخرون:" يا أخي اهدي علينا وطفي التصوير وخلي قلبك مع الله وهو حضرتك رايح تحج ولا عشان تتصور".

وكان الفنان احمد سعد قد وجه تعليقه على ألبوم الفنانة أصالة الجديد بعنوان "نكتة بايخة" وكتب على البوستر الدعائي للأغني:" عايز أعرف أنتي كل شويا تحلوي ماشي إنما صوتك كمان بيبقي أحلى وأحلى دي اللي غريبه ماشاء الله عليكي يا حبيبتي يا أصالة".