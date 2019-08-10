سارة عيدان تهاجم حماس ومطالبات بسحب جنسيتها

نشرت ملكة جمال العراق سارة عيدان، تصريح لها تهاجم فيه عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، كتبت فيها " لا تمثلني كمسلمة ولا تمثل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط"، مما أثير غضب وانتقاد واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جانبها ردت عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، عربية من أصل صومالي خلال تغريدة لها عبر تويتر :" قائلة إنها تمثل الناخبين في دائرتها الانتخابية، وبما أن عيدان خارج دائرتها فهي إذاً لا تمثلها".

وهنا علقت عيدان، قائلة لها إنها لا تمثلها كمسلمة بالمطلق، وكتبت: "أنا لا أؤيد أجندتك المتسقة مع سياسات الإخوان المسلمين، المعادية للولايات المتحدة والمعادية للسامية، أنتم تستخدمون الديمقراطية الأمريكية لتقسيم بلادنا وإضعافها".





وكانت عيدان انتقدت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقدت في جنيف مؤخراً، ما وصفته بـ"تراخي الحكومة العراقية"، وذلك لعدم حمايتها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل

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و هاجمت سارة عيدان حركة حماس ، وقالت: " لماذا لا يتحدثون عن حركة حماس الإرهابية التي أطلقت 700 صاروخ على إسرائيل في عطلة أسبوع واحدة".

ويشار الى أن عيدان أثيرت جدل في وقت سابق، بعد نشرها لصورة ملكة جمال إسرائيلية، مع تعليق " السلام والحب من ملكة جمال العراق وملكة جمال إسرائيل"، وذلك في مشاركتهما في مسابقة جمال الكون في نوفمبر 2017 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مما أثار ضجة وانتقاد واسع وتلقت تهديدات بالقتل.

ومن جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمان العراقي علي الغانمي، " إن ما تقوم به سارة عيدان جريمة يحاسب عليها القانون، مطالباً بضرورة إسقاط الجنسية العراقية عنها، وفقاً لموقع عرب 48

ويذكر أن سارة عيدان مواليد بغداد، عملت سارة مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وهي عارضة و ملكة جمال العراق لعام 2017 وممثلة العراق في مسابقة ملكة جمال الكون2017