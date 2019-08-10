عطلة عيد الاضحى في تركيا ٢٠١٩و توقعات تمديدها

يستعد المسلمون في تركيا لاستقبال أول أيام عيد الاضحى المبارك 2019والذي يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة وينتهي يوم 13 ذو الحجة، كما وأعلنت الحكومة التركية أن عطلة عيد الاضحى هي من السبت 10 من آب، حتى اليوم الرابع من العيد، الأربعاء 14 من آب.

وتباينت ردود فعل الشارع التركي حول موضوع عطلة عيد الاضحى في تركيا 2019، ما بين مؤيد ومعارض، فيما طالب نشطاء أتراك بمنح عطلة رسمية يومي الخميس والجمعة، لتكون العطلة أسبوعًا كاملًا.

وآخرون عارضوا إطالة عطلة عيد الاضحى، معللين ذلك بوجود أعمال لابد من انهائها، إضافة لوجود مرضى بحاجة إلى العلاج.

ومن جهته، كان رئيس اتحاد اصحاب الفنادق، عثمان الرصين، قط طالب بمنح عطلة أطول للموظفين حتى تصبح مدة العطلة تسعة أيام، معللًا طلبه بأثر إيجابي سينعكس على القطاع السياحي.

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أما عن الموقف الحكومي، فقد صرح وزير المالية، براءت البيرق، ، أنه "لا ينظر إلى إطالة أمد عطلة العيد بإيجابية"، وفق عنب بلدي.

ويشار إلى أن بلدية اسطنبول الكبرى قد أقرت في أول جلسة لأعضاء مجلس البلدية مجانية المواصلات في عيد الأضحى المقبل في وسائل النقل العامة التابعة للبلدية.

ويذكر بأن السياح من الدول العربية يتدفقون إلى تركيا للسياحة خلال عطلة عيد الاضحى ٢٠١٩، مما دفع شركات النقل البري والبحري والجوي، إلى رفع طاقتها الاستيعابية، من أجل نقل ملايين السائحين خلال عطلة عيد الاضحى في تركيا.