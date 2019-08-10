متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2019

تندرج تكبيرات عيد الأضحى المبارك في السنن المؤكدة التي ثبت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين لذلك فهي تضفي أجواءً من الروحانية العالية بين جموع المسلمين وتوحدهم على ذات اللسان.

ومن دلائل تشريع التكبيرات قوله تعالى:" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون"، ووقته في الفطر يبتدئ من رؤية هلال شوال أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال ابن عباس:" حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا" وينتهي التكبير في الفطر بخروج الإمام إلى الصلاة.

ويكون التكبير في الفطر مطلقاً غير مقيد، فيكبر في السوق وفي الطريق وفي البيوت والمساجد ونحو ذلك، وأما الأضحى فالتكبير فيه مطلق ومقيد، فالمقيد يكون دبر الصلوات، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبر في السوق وفي الطريق ونحو ذلك.

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ويبدأ التكبير زمنه من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وقال القرطبي:" وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق, وهو قول الجمهور".

ويستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لصلاة عيد الأضحى لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور؛ كما جاء في الحديث عَنْ أم عطية رضي الله عنها أَنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى".