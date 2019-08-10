شاهد: خطبة عرفة اليوم بث مباشر من الحرم المكي

بدأ الحجاج مع شروق شمس اليوم السبت أداء الركن الأعظم، وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس الجمعة.

وتستمع أفواج الحجيج إلى خطبة عرفات، ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليشرعوا بعدها في الدعاء والتضرع إلى الله وسط أجواء إيمانية حتى غروب الشمس.

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وينفر الحجيج إلى مزدلفة، مع مغيب شمس يوم عرفات ، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر (يوم النحر أول أيام عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى). ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت أن الحصيلة الأولية لعدد حجاج هذا الموسم، بلغت نحو 2.1 مليون حاج من خارج المملكة وداخلها.