أشهر أكلات عيد الاضحى 2019 حول العالم

ينتظر المسلمون عيد الاضحى 2019 لذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، وذلك أسوة برسولنا الكريم، كما وتتنوع أكلات العيد حول العالم، من حيث طريقة صنعها وفقاُ لثقافات الدول وأطباقهم المميزة.

الكرش والفوارغ من فلسطين

حيث تعتبر هذه الأكلة المميزة لدى غالبية الشعب الفلسطيني ضمن أكلات عيد الاضحى 2019، حيث يتم تنظيف الكرش بطريقة جيدة وحشوها بالارز والبهارات لتنضج ويتم تقديمها ساخنة.

طبق الفتة من مصر

تشتهر مصر بطبق الفتة بمختلف أشكاله، حيث يتكون من خبز محمص و أرز و يتشرب بشوربة اللحمة وقد يكون بالخل والثوم أو بصلصة الحمراء مع وضع اللحمة المسلوق او المحمرة والمشوية، وهناك من يضع الكبدة بجوار هذا الطبق الذي يعتبر أساسي في قائمة أكلات عيد الأضحى 2019 وخصوصا عزائم أول يوم.

طبق الهريس من الإمارات

يشتهر هذا الطبق في أكثر دول الخليج وأكثرهم الإمارات حيث أنه يظهر في المناسبات ويحتوي على نخالة القمح التي يتم طهيها مع اللحم حتى تصل لدرجة الذوبان والهريس معا، والتي تعتبر من أبرز الأكلات في قائمة عيد الاضحى.

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طبق الحميس من السعودية

يشتهر هذا الطبق في عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية، حيث يتم فصل كل من اللحم والشحوم والعظام لقطع صغيرة بشكل منفصل، يتم تحميس الشحوم لتذوب ثم يوضع العظام لوقت قليل ثم يوضع اللحم حتى يصل لدرجة النضج ثم إضافة التوابل، وتعتبر هذه الاكلة التي يتميز بها الشعب السعودي في عيد الاضحى.

العصبان من تونس

وتعتبر من أكلات عيد الاضحى المميزة لدى الشعب التونسي، وهوما يسمى بالممبار ولكن الخلطة هنا تضاف عليها كبد مقطع.

البوزلوف من الجزائر

ويعتبر طبق الشعب الجزائري البسيط في عيد الاضحى 2019 ،فهي مكونة من رأس الذبيحة وتحمر لتقدم ساخنة، وفق الشرقية توداي.

ويشار إلى أن لكل بلد طريقته الخاصة في صنع أكلات عيد الاضحى 2019، والتي يتميز بها عن غيره من البلدان، وفق ثقافته وموروثه الشعبي.