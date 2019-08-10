حقيقة وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر، اثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الواحد والأربعين عاما، وانطلق حمود ناصر إلى عالم الفن والشهرة بسرعة وكون له جماهيرعريضة تنتظر جديده وتتلهف لسماع صوته سواء في الخليج أو الدول العربية.



وانتشرت الأغنية الفنان الكويتي سريعاً بين الجمهور وعرف بها حمود ناصر وتوقع الجميع صدور ألبوم خاص وبالفعل وحسب توقعات الجميع صدر له الألبوم الأول بعنوان أطمئن في عام 2000 من إنتاج شركة النظائر بالكويت. وقد حقق الألبوم مبيعات عالية في الكويت والخليج واشتهر حمود ناصر.



وشهر أغاني حمود ناصر: أطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات ومن الشعراء الذين تعاون معهم هم: عبدالناصر الورع الذي قدم له عدة أغاني في الشريط والملحن عمار البني الذي صاغ له ألحان عديدة بالشريط وطرح في يناير 2002 أي بعد سنة غياب ألبومه الثاني بعنوان حمود ناصر 2002 والذي من خلاله واصل حمود ناصر النجاح والتألق كالمعتاد.



ويمتلك حمود ناصر صوتاً فريداً من نوعه شهد له الكثير من المطربين والشعراء والملحنين على مستقبل مشرق كونه يمتلك جميع الإمكانيات الفنية والصوتية التي تساعده على بلوغ النجومية. بعد غياب دام 6سنوات اشتهر باغنيه ابيها مع دافي وفلب.



وأطلق حمود ناصر ألبومه الخامس، حمود ناصر 2011، يوم 30 مارس 2011، وضم الألبوم 14 أغنية متنوعة وتحمل أكثر من لون غنائي، من إنتاج شركة أيوا جلف وتوزيع شركة روتانا. وكان الألبوم قد حقق نسبة مبيعات جيدة رغم الظروف السياسية التي مرت في الوطن العربي. وقد نالت اغنية في بالي المرتبة الأولى في محطة المارينا أف أم.