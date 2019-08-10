تراند اليوم : سما المصري ومنطقة حساسة من جسدها وحدّقوا بمؤخرتها – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية سما المصري إلى هولندا وبعدها إلى برشلونة، ووثقفت رحلتها الأوروبية بعدد من الفيديوهات، وزرات استاد الفريق العالمي (برشلونة)، وأمضت وقتًا جميلًا هناك وتنقلت بحرية تامة.

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وفور عودتها إلى مصر بدأت بنشر الفيديوهات، وكالعادة لا تصوّر إلا قفاها ومفاتن جسدها وتعتمد على الإثارة والإغراء، ونستغرب صمت الجهات المسؤولة في مصر عنها لأنها ليست مثالًا جيّدًا للنساء المصريات الشريفات.

نشرت فيديو وصوّرت منظقتها الحساسة، وعادت لتصور مؤخرتها وكيف حدّقوا الأجانب بقفاها، وقالت: (هم الأجانب بيبصوا على مؤخرتي كده ليه؟ واااو.. استنو فيديو جديد عن وعن وعن..)