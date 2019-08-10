تردد قناة السعودية الناقلة لخطبة عرفة 1440

تنقل القناة السعودية اليوم لسبت خطبة يوم عرفة من داخل الحرم النبوي وسط جموع الحجاج الوافدين من كافة بقاع العالم لداء مناسك الحج، كما تعرض شعائر الحج من بيت الله الحرام، على مدار 24 ساعة بدون توقف، مع تلاوة القرآن الكريم بأصوات أشهر مقرئي القرآن الكريم العرب.

تردد قناة السعودية قرآن 2019 على النايل سات Nile Sat

معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12149 أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة السعودية قرآن 2019 على العرب سات Arab Badr Sat

معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12015 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة السعودية قرآن 2019 على هوت بيرد Hot Bird

معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12654 أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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تردد قناة مكة للقرآن الكريم على النايل سات Nile Sat

معدل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12399 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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بدأت قناة السعودية للقرآن بثها في عام 2009 وتبث من مكة المكرمة على مدار 24 ساعة، وتعتبر من ضمن القنوات الدينية المتخصصة، وتنقل منذ افتتاحها صورة دائمة للحرم المكي يوميًا عبر شاشتها على مدار 24 ساعة ماعدا يوم وقفة عرفة تنتقل الكاميرات إلى جبل عرفة، لتنقل مناسك الحج ذلك اليوم.