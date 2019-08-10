حكم المرأة الحائض في يوم عرفة 1440

قد يمنع الحيض العديد من النساء من أداء العبادات في يوم عرفة خاصة وأنه من الأيام المباركة التي يستحب الدعاء فيها والتقرب من الله، فماذا تفعل المرأة الحائض في يوم عرفة؟

امتناع المرأة عن صيام يوم عرفة لعذر شرعي لا يمنع عنها الثواب والأجر وإنما إن كانت تنوي الصيام فقد علم الله بنيتها وأثابها عليها ويمكن للمرأة الحائض تأدية العبادات غير الصلاة والصيام.

يمكن للمرأة الحائض في يوم عرفة الاكثار من الدعاء هو يوم يستجاب فيه الدعاء لذا يجب على المرأة أن تكثف الدعاء بما تريده وأن تدعي الله بما شاءت، هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه " خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

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كما لا تمتنع المرأة الحائض في يوم عرفة عن الذكر والتسبيح وأداء الصدقات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما نقُصتْ صدقةٌ من مالٍ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلَّا عزًّا، وما تواضَع أحدٌ للهِ إلَّا رفعه اللهُ".

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وبذلك تكون المرأة الحائض قد أدت عبادات يوم عرفة كغيرها من نساء المسلمين ولكن إذا حاضت المرأة أثناء الحكم فتفعل كما يفعل كل الحجاج، ولكن لا تطوف البيت حتى تطهر، بحسب "عرب نيوز".