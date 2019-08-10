تركي آل الشيخ يطلق مسابقة غنائية للوطن العربي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسابقة غنائية خاصة لاكتشاف مواهب الوطن العربي وتقديم الدعم الكامل لها.

وظهر تركي آل الشيخ – وهو مستشار بالديوان الملكي السعودي – في صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني، الذي اشتراه مؤخرًا، موضحًا أنه سيقدم كل الدعم للمواهب التي يتم اكتشافها.

ووفقاً لإرم نيوز، كتب آل الشيخ: ”سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لاكتشاف أصوات شابة في كل الوطن العربي، وسأقدم لها الدعم، انتظرونا“.