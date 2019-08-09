حقيقة خبر وفاة احمد الطيب شيخ الازهر - صورة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية عربية، يوم الجمعة، خبر وفاة احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، مشيرة إلى أن الحزن بدأ يعم المدن المصرية بعد ورود هذا النبأ الذي لم يتم تأكيده لغاية اللحظة.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر إعلامية محلية أن خبر موت شيخ الازهر احمد الطيب الذي يجري تداوله من قبل بعض المواقع الإعلامية العربية غير صحيح، موضحة أن الشيخ الطيب يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما يثار حوله مجرد شائعات.

يذكر أن الشيخ احمد الطيب ولد يوم السادس من شهر يناير عام ويبلغ من العمر حاليا ؟ سنة، وتعود أصوله إلى عائلة الهاشميون الأردنية، وله اثنين من الابناء وهم زينب ومحمود، وهو الرئيس السابق لجامعة الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين واستاذ في العقية الاسلامية.

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ويتكلم الشيخ احمد الطيب اللغة الانجليزي والفرنسية بطلاقة، وقام بترجمة عدد من الكتب الى العربية، حيث كان سابقا قد عمل محاضرا في إحدى الجامعات الفرنسية.

وحصل الشيخ الطيب على درجة الماجستير من جامعة الازهر في العام ، والدكتوراة بعدها بخمس سنوات من ذات الجامعة، وكان معيدا ومدرسا مساعدا ومدرسا واستاذ في العقيدة والفلسفة في جامعة الازهر في جمهورية مصر العربية.