سبب وفاة زوجة الفنان أحمد السعدني في مصر اليوم - صورة

أكدت مصادر رسمية، مساء يوم الجمعة، خبر وفاة زوجة احمد السعدني الفنان المصري المشهور، وذلك في أعقاب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها في إحدى المستشفيات المصرية خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر أن زوجة الفنان احمد السعدني توفيت اليوم جراء أزمة قلبية بعد أن جرى نقلها لاحدى المستشفيات، موضحة أنها طليقته وهي أم أبنائه "عبدالله وياسين" الذين انجبهم منها حينما كان زوجها في السنوات الماضية.

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وفي هذا الصدد، نعى العشرات من النشطاء والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، زوجة الفنان احمد السعدني وقدموا التعازي له، إذ كتب الفنان عمر عبد العزيز : "انا لله وانا اليه راجعون في زوجه الفنان أحمد السعدني، نسألكم جميعا قراءه الفاتحه والدعاء لها بالرحمه وان يجعل مثواها الجنه".

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وكان الفنان احمد السعدني قد شرع مؤخرا بتصوير مسلسله الجديد وهو شبر مية حيث يقوم بدور بطولة، علما أن هذا الفنان المصري بات يحظى بشعبية واسعة ويسير على خطى والده الذي وضع له اسما بارزا في تاريخ السينما المصرية قبل وفاته.

يشار إلى أن احمد السعدني هو نجل الفنان صلاح السعدني، وهو يبلغ من العمر حاليا أربعين سنة ويقيم في العاصمة القاهرة، وله العديد من الافلام والمسلسلات المميزة، أبرزها أعز أصحاب ومرجان احمد مرجان وشعبان الفارس والوتر.