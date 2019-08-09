الاكثر مشاهدة اليوم - المخرج خالد يوسف يتحدّث عن أفلامه الجنسيّة مع الممثلات .. إليكم ما كشفه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دافع المخرج المصري والنائب البرلماني خالد يوسف، عن تورّطه بفضيحة الفيديوهات الإباحية التي سُرّبت له مؤخراً، مع عددٍ من الممثلات، معتبراً إياها مسألة “خصوصية”.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي”: الجاني هو الذي نشر الفيديوهات، وهو من يقع تحت طائلة القانون”.

وأكد أن “تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون”.

وتابع يوسف: “لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر.. يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني”.

وعن سبب وجوده في فرنسا وعدم عودته الى مصر منذ ان وجهت الإتهامات له قال يوسف: “لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية.. وعندما يتم توجيه التهمة لي سأعود.. لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي”. وطن سرب المادة السابقةالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر عقوبات قاسية ضد الإمارات والسبب المنتخب القطري Advertisements المقالة القادمةبنك السودان المركزي يعتزم سحب فئة نقدية من السوق السودانية

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