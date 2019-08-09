صور كباش العيد 2019 تغزو مواقع التواصل الاجتماعي - شاهد

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، صور كباش العيد 2019، وذلك مع قرب حلول اول ايام عيد الاضحى المبارك في العديد من الدول العربية والاسلامية منها الجزائر وفلسطين وتونس والمغرب وليبيا ومصر والسعودية.

ومن المقرر أن تكون أول ايام عيد الاضحى الاحد القادم في كل الدول العربية والاسلامية باستثناء سلطنة عمان وتونس، حيث أعلنت كل منهما أن العيد سيكون الاثنين وذلك بسبب عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة فيهما.

وفي فلسطين، تكون صلاة عيد الاضحى في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا من يوم الاحد المقبل، فيما تبدأ في العاصمة القدس المحتلة في السابعة والنصف صباحا وذلك تنفيذا لقرار دار الافتاء في ظل عزم المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في هذا التوقيت، في حين تتم ذبح كبش العيد بعد الصلاة وقبل عصر اليوم الرابع.

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وأعلن الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، عن تأخير صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلا من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام المسجد صباح الأحد المقبل.

ودعا المفتي حسين، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذرا من تهديدات المستوطنين باقتحامه، مشددا على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وأنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات.

وكانت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا في بيان مشترك، جميع أئمة مساجد القدس إلى إغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط.

ولفت البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بجواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد، "لنعمر المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى".