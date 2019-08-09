موعد نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2019 وموعد تقديم الاوراق للكليات للقيد بها

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسبة التحويلات التي أقرها القانون لتقليل الاغتراب للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الجامعي بنسبة 10% من القدرة الاستيعابية لكل كلية، وتابع الطلاب التحويلات التي بدأت بالفعل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني والرابط الخاص بتحويلات تقليل الاغتراب واختيار الرغبات والتحويل للكليات المُناظرة والغير مناظرة حسب الشروط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي.

موعد انتهاء تحويلات تقليل الاغتراب

بدأت تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ويتم غلق باب التحويلات يوم 20/8/2019 وتكون المدة 12 يوما ليتمكن الطلاب من التفكير جيداً ومشاورة الأهل في قرار تقليل الاغتراب أو التحويل إلى الكليات الغير مناظرة قبل انتهاء الموعد المحدد لتقليل الاغتراب.

موعد نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

يتم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية بعد يومين من انتهاء التحويلات وقفل باب التنسيق الإلكتروني وتكون نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب يوم 22 أغسطس 2019 ليتجه الطلاب بعد ذلك لاستلام بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق وتقديم الأوراق للكليات للقيد بها والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة بالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية والمقرر له يوم 17 أغسطس 2019 وينقسم إلى مرحلتين الاولى للطلاب الحاصلين على 50% فاكثر والثانية للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني وتكون نتيجة التنسيق في بداية شهر سبتمبر ليبدأ الطلاب تقديم الاوراق للجامعات والمعاهد للقيد بها.