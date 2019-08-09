تراند اليوم : خالد يوسف يهدد ياسمين الخطيب بصورة جنسية وترد كنت زوجته وهذه صوري! – صورة

خلال الساعات القليلة الماضية، تعرض المخرج المصري خالد يوسف، لهجوم عنيف من الجمهور المصري، بعد انتشار صورة يظهر فيها وهو يحتضن الكاتبة ياسمين الخطيب.

رد خالد يوسف على الجدل المثار حوله، بطريقة غير مباشرة فقال: (تعودت على حملات ممنهجة وشائعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل انني لن ارد على هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله).

أما ياسمين فكان ردها مختلفاً، حيث قالت إنها كانت زوجة خالد يوسف رسمياً، وقالت: (مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها).

ونشرت ياسمين مزيداً من الصور لها مع خالد، لتؤكد أنهما كانا متزوجين بشكل رسمي.