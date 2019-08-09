تفاصيل وفاة الشاعر السعودي مشعل عامر قشموع الخالدي - شاهد

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة 9 أغسطس 2019، خبر وفاة الشاعر مشعل عامر قشموع الخالدي في المملكة العربية السعودية، حيث نعاه العشرات من المتابعين والأصدقاء عبر تويتر.

وكتب الناشط حسن السويهري عبر تويتر حول وفاة الشاعر مشعل الخالدي : "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فيسح جناته ويلهم جميع اهله واقاربه الصبر والسلوان اللهم اجبر مصاب اهله وذويه اللهم تجاوز عنا وعنه".

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كما قال الناشط زايد القارحي عبر حسابه الشخصي : "وفاة الشاعر مشعل عامر الخالدي، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويعوضه في شبابه بالجنه وعظم الله اجر قبيلة آل خالد عامه".

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بدوره ذكر الناشط الليث الفهمي : "الله يرحمه ويغفر له ويعظم أجر أهله ويصبرهم نعزي قبائل هذيل في وفاة المغفور له بإذن الله الشاب الشاعر مشعل إنا لله وإنا إليه راجعون". وذلك في نعيه للشاعر مشعل الخالدي.

وقال ياسر السفيهاني الثقفي أيضا عن الشاعر مشعل قشموع الخالدي : "الدايم الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل الجنة مستقراً له ،، اللهم في أحب الأيام إليك وفي يوم التروية أروه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ،، عظم الله أجركم ياقبايل هذيل في فقيدكم وفقيد الجميع وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ومن المقرر أن تجري الصلاة على الفقيد الشاعر مشعل عامر قشموع الخالدي مغرب اليوم في الحرم المكي، في حين سيتم دفنه في مقبرة الشرائع بالمملكةا العربية السعودية. وفق ما أفادت به مصادر عائلية مطلعة.