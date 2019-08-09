موعد وتفاصيل أقوى حفل في مصر للفنان محمد رمضان

يستكمل الفنان المصري محمد رمضان نشاطه الفن في جمهورية مصر العربية، بأكثر من عمل، بعد عودته أمس الخميس من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد رمضان لحفل كبير، يحمل عنوان "أقوى حفل في مصر" في 23 من الشهر الجاري في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وبدأ الاستعداد لترتيبات الحفل . وفق "روتانا"

وأكدت مصادر صحفية أن رمضان سيقوم خلال الفترة المقبلة بتصوير كليبه الجديد “السلطان”، الذي يقدمه كإعلان لإحدى شركات مشروبات الطاقة الكبرى في الوطن العربي، حتى يتمكن من طرحه قبل ميعاد حفله ليغنيه مع جمهوره في الحفل.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا كليب “إنساي”، الذي يتعاون خلاله مع المطرب سعد لمجرد، والذي استطاع أن يحقق مشاهدات تصل إلى 75 مليونًا خلال 3 أسابيع فقط، وهو من إخراج حسام الحسيني.