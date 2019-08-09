تراند اليوم : مركز الميزان يختتم فعاليات مخيم شمس (4) لإعادة تأهيل الأطفال الأكثر عرضة للصدمات

مركز الميزان يختتم فعاليات مخيم شمس (4) لإعادة تأهيل الأطفال الأكثر عرضة للصدمات

غزة/ الخليج 365

اختتمت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي فعاليات مخيم شمس (4) الصيفي للأطفال، والذي استهدف (31) طفلاً منهم 16 ذكور و15 إناث، من الأطفال الأكثر عرضة للصدمات، القاطنين في منطقة وداي السلقا_ المنطقة الوسطى، و من مصابي مسيرات العودة وأبناء الشهداء وأصحاب البيوت المهدمة، وأعمارهم تتراوح ما بين 9 لـ 12 عام.

هذا واستمر المخيم لمدة خمسة أيام متتالية في مطعم لقمة في غزة، وذلك ضمن مشروع تعزيز المراقبة والحماية وإعادة التأهيل لمتضرري الانتهاكات في مناطق ARA، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وافتتحت فعاليات المخيم الأستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز، بالعديد من ألعاب التعارف وكسر الجمود، إضافة للألعاب الترفيهية التشاركية المتنوعة كالسباحة والألعاب الحركية وأنشطة الدراما والمسرح والسينما وزراعة الأشجار وغيرها من الألعاب التي تهدف إلى دمج الأطفال مع بعضهم البعض والترفيه عنهم الشوبكي والمنشطين محمد عبيد و نعيم سلطان، وتبعها تنظيم جلسات توعوية قانونية تحاكي الطفل بلغته الطفولية لتوصله إلى المعلومة الحقوقية وفتح باب النقاش حول حقوق الطفل مع الاستاذة الشوبكي، إضافة إلى عقد جلسات تفريغ نفسي من خلال الرسم والانشطة المتنوعة مع الأخصائي النفسي محمد أبو يوسف.

وفي ختام المخيم تم توزيع حقيبة مدرسية وقرطاسية وألعاب على كافة الأطفال المشاركين/ات في المخيم.

ويسعى مركز الميزان من خلال هذه المخيمات إعادة تأهيل الأطفال الأكثر عرضة للصدمات ودمجهم بالمجتمع وحماية حقوقهم.