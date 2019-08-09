الاكثر مشاهدة اليوم - فيديوهات فاضحة وشهيرات في السجن وخالد يوسف يحتفل

رغم التطورات الكبيرة التي تشهدها أزمة الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إليه وإلى عدد من الفنانات والنساء الشهيرات، يبدو أن المخرج المصري خالد يوسف يعيش في عالم آخر.

فقد احتفل مؤخراً من مكان إقامته في فرنسا بحدث سينمائي بارز. ونشر على حسابه على "تويتر" صورة أشار من خلالها إلى فوز فيلمه "كارما" بجائزة الحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان "فسباكو."

وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "كارما تأليف وإخراج خالد يوسف يفوز بالحصان الفضي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفسباكو، أقدم المهرجانات الإفريقية في العالم، وبجائزة أفضل صوت، وأعلن عنها أمس في الدورة 26والعام الـ50 للمهرجان".

وأضاف: "الجائزة هي الأولى لفيلم مصري في تاريخ جوائز المهرجان منذ إنشائه عام 1969". كما احتفى بالحدث نفسه من خلال بوستر نشره على حسابه على "إنستغرام".

ويأتي ذلك فيما طرأت مستجدات إضافية على قضية الفيديوهات الفاضحة. فقد ألقي القبض على المذيعة السابقة في MBC مصررنا هويدي أثناء محاولتها مغادرة مصر من مطار القاهرة.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية قالوا إنها تعود إليها. وبذلك انضمت هويدي إلى الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان.

الإعلامية رنا هويدي كما بدت في الفيديو الفضيحة

المصدر: لها

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