الاكثر مشاهدة اليوم - بالصور.. أول ظهور للمخرج خالد يوسف بعد أزمته مع ياسمين الخطيب ورانيا يوسف

ظهر البرلماني والمخرج خالد يوسف، في حفل زفاف"بسنت" إبنه شقيقة، وشارك متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بصور من حفل الزفاف.

وعلق "خالد" على الصور قائلا:"ألف مبروك يا أحلى عروسة.. بنت أخي الغالي محمد رحمه الله.. قبل قليل من حفل زفاف أحمد وبسنت".

يُذكر أن أخر أفلام المخرج خالد يوسف، كان فيلم "كارما" الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، دلال عبدالعزيز، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، مجدي كامل.

تجدر الإشارة تعرض خالد يوسف في الفترة الأخيرة لعدد من الشائعات المسيئة له لأسباب غير معلومة ابرزها شائعة زواجه من ياسمين الخطيب وعلاقته مع رانيا يوسف.