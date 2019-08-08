موعد صلاة العيد في دمشق - عيد الأضحى

حددت الحكومة السورية عطلة عيد الأضحى للعام الحالي، حيث تبدأ صباح الأحد الموافق لـ 11 من آب، وتستمر لغاية الخميس 15 من الشهر نفسه.

موعد صلاة العيد (عيد الاضحى) في دمشق 6:45

وتعتبر أطول عطلة للموظفين في الدوائر الحكومية، حيث تستمر تسعة أيام كون أيام الجمعة والسبت التي توافق (9 و10 و16 و17) هي عطل رسمية في سوريا.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الخميس الماضي، أن وقفة عرفات ستكون السبت المقبل 10 من ذي الحجة (10 من آب)، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى الأحد.

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ويبلغ عدد الحجاج السوريين الذين سيقفون على صعيد عرفات 22500 حاج سوري، قادمين من مختلف الدول وخاصة دول الجوار، تحت مظلة لجنة الحج السورية التابعة للائتلاف المعارضة.

كما يغادر حجاج من داخل سوريا، سواء في مناطق المعارضة في الشمال السوري أو من داخل مناطق النظام، الذين يسجلون في مكتب لبنان التابع للجنة.