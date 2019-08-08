نتائج الدورة التكميلية في البكالوريا 2019 في موريتانيا

نشرت وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني في موريتانيا، اليوم (الخميس) النتائج النهائية للدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا، على عموم التراب الموريتاني .

ونقد لكم من خلال موقعنا باعلان نتائج الباك بموريتانيا وجميع الولايات التابعة لها، كما سنقوم بتوفير رابط مباشر يمكن من خلاله أن يقوم الطلاب بالاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 فور اعتمادها برقم الإكتتاب.

وكانت وزارة التهذيب الوطني قد حددت في وقت سابق موعد الإعلان عن نتائج الباك 2019 جميع التخصصات والشعب، حيث أكد وزير التهذيب الوطني في موريتانيا أن نتائج البكالوريا 2019 الدور الأول جميع التخصصات سيتم اعتمادها يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2019.

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني، وذلك بعد كتابة الإسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

نتائج الدورة التكميلية في البكالوريا 2019 اضغط هنـــــــا