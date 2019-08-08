موعد يوم عرفة 2019 في المغرب

خلافا لمعظم الدول العربية والاسلامية، أعلنت دولة المغرب أن موعد عيد الاضحى المبارك يصادف يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس، وعليه يكون يوم الوقوف بعرفة في 11 أغسطس.

وكانت السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأن يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم تثبت رؤية الهلال في كل من سلطنة عمان والمغرب.

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا، وذلك في سابقة نادر بشأن هلال عيد الاضحى.