اجازة عيد الاضحى 2019 في الكويت

أعلنت المحكمة العليا السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم السبت 10 أغسطس يوم الوقوف بعرفة، والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية، فإن عطلة عيد الأضحى ستكون 5 أيام من الجمعة (العطلة الأسبوعية) والسبت (عطلة للوقوف بعرفة)، ثم أيام العيد الأحد والاثنين والثلاثاء، على ان يكون الأربعاء 14 أغسطس بداية الدوام الرسمي.

وقال الديوان في بيان له بشأن عطلة عيد الاضحى، ان يوم وقفة عرفات الذي يصادف يوم الأحد 11 أغسطس سيكون اول ايام اجازة عيد الاضحى المبارك لجميع الوزارات والجھات الحكومية والھيئات والمؤسسات العامة.

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وأوضح الديوان أنه إذا كان شهر ذي القعدة 29 يوما فسيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس عطلة الوقوف بعرفات، وبذلك تكون عطلة عيد الأضحى المبارك ايام الاحد والاثنين والثلاثاء عطلة رسمية، ويكون يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس بداية الدوام الرسمي.

ولفت الى أنه فيما يخص الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.