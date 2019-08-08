شاهد: كارول سماحة تكشف حقيقة طلاقها على الهواء مباشرة

خلعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة خاتم زواجها على الهواء مباشر لتثبت أنه لا يزال بحوزتها وتنفى بطريقة عملية شائعة الطلاق من رجل الأعمال وليد مصطفى التي انطلقت فور وصولها إلى تونس.

وأكدت كارول سماحة أنها ملت من نفي الخبر مشيرا الى أنها ملت من نفي هذه الشائعة، وستظل تؤكد أنها مستقرة بحياتها مع زوجها وابنتها تالا.

وقالت الفنانة اللبنانية في حديث مباشر مع إذاعة Mosaique FM التونسية، أنها أطلقت كليب “مطلقة” لتحسم الشائعة التي باتت تتكرر بصفة دورية، وأصدرت عدة تصريحات سابقا أكدت أنها تعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وابنتها الوحيدة تالا.

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وأبدت كارول صدمتها من تجدد الحديث عن طلاقها، لافتا بعد خلع خاتم الزواج من يدها، أكدت كارول أن هذا الخاتم سبب كل الشائعات التي صدرت حول انفصالها.

وقالت: "أنا لا أحب ارتداء هذا المحبس ولا الخواتم ولا الساعات وأظل بالشهور ويدي خالية من أي مجوهرات، وعندما يراني البعض بدونه يظن أن الطلاق حدث، فتنطلق الشائعة، وأعود لارتدائه لإخماد نيران الشائعات، ولكن بعض القليل من الوقت أخلعه".

وأشارت كارول إلي سعادتها في العاصمة المصرية القاهرة بعد أن كونت صداقات حقيقية مع الثلاثي الهام شاهين ويسرا وليلى علوي، مضيفة أن العلاقة بيننا باتت أكبر من الصداقة ولها بعد عائلي، وغالبا ما نقضي سهرات عائلية في منازلنا.

وأبدت اعتزازها بصداقتها بـ المطربة ماجدة الرومي وقالت أنها تقضي معها مؤخرا الكثير من الأوقات ولكن لا يتم نشر الصور والتفاصيل عبر السوشيال ميديا، لأن ماجدة الرومي تفضل البقاء بعيدا.