اجازة عيد الاضحى مصر 2019 للبنوك في كافة المحافظات

قال البنك المركزى المصري، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، لمدة 3 أيام، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1440.

وتبدأ اجازة عيد الاضحى للبنوك المصرية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه تقرر استئناف العمل في البنوك، صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019، التزاما بما أعلنته الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية.

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وفي وقت سابق، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الفترة من السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.