راتب ألف دولار مقابل تذوق هذه الأكلة في امريكا؟

نشرت شركة فارمر بويز سلسلة مطاعم في الساحل الغربي للولايات المتحدة، إعلان وظيفة مقابل راتب يومي بـ ألف دولار أمريكي أمام تذوق لحم الخنزير المقدد.

وأوضحت شركة ”فارمر بويز“، عن رغبتها في تعيين متدرب لتذوق لحم الخنزير المقدد، ومساعدة الشركة على تحسين المذاق، مقابل ألف دولار يوميًّا.

ووفقًا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال"، أن منشور الشركة أثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي لحم الخنزير الذين وصفوا الوظيفة بأنها وظيفة الأحلام.

Advertisements

وينص منشور الشركة على أنه يجب على المتقدمين استخدام صورة أو مقطع فيديو على حساب إنستغرام الخاص بهم لشرح سبب كونهم ملائمين للمنصب.

و كشفت الشركة أن المتدرب الحاصل على الوظيفة، سيعمل على تذوق لحم الخنزير المقدد لمدة 8 ساعات في اليوم فقط، ويتلقى ألف دولار يوميًا كأجر مقابل خدماته، وفقاً لموقع إرم نيوز

وحول موعد إغلاق باب قبول استمارات التقدم للوظيفة، فأكدت في الـ 20 من أغسطس فتح باب التقدم، و الإعلان عن الموظف في يوم الـ27 من أغسطس المقبل، ولم تكشف تفاصيل أخرى.