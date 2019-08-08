هكذا علق محمد رمضان على ديو الغنائي مع لمجرد

علق الفنان المصري محمد رمضان، على الديو الأخير الذي كان بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد بعنوان " إنساي"، والتي حققت رقم قياسي في عدد المشاهدات وتعدى الـ 25 مليون في أيام قليلة من نشرها.

وقال محمد رمضان:" سعيد جداً بالتعاون مع الفنان المعلم سعد لمجرد، وهذا التعاون استعاد قوة امتلكها نجوم زمن الفن الجميل في السابق" مؤكداً رغبته في التعاون مع فنانين عرب من أجل تحقيق نجاحات عظيمة، بعد تحقيق أغنية إنساي نجاح كبير في فترة قصيرة، وجاء تعليقه أثناء مشاركته في حفل فني بأمريكا.

ويذكر أن الفنانين القدامى اعتادوا على تعاونات غير مألوفة وعابرة للحدود، كـ تعاون الفنان محمد فوزي مع صباح، وفريد الأطرش مع شادية وغيرها.

وشكر الفنان محمد رمضان مصمم الأزياء المغربي هشام بن سليمان، الذي ارتدى من تصميماته، مؤكداً أنه موهوب جدًا ويعد من أفضل مصممي الأزياء الذين تعاون معهم في مشواره الفني، معتبرًا لقاءهما من الأشياء التي استفاد منها متمنيًا استمرار التعاون بينهما.

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ووجه رمضان، رسالة للجمهور المغربي جاء فيها: ”يا رب أكون عند حسن ظنكم، نحن قوة واحدة سواء كنا من الشرق الأوسط أو من قارة واحدة، لا فرق بين أحد، وربنا يديم المحبة".

من جهته عبّر مصمم الأزياء هشام بن سليمان عن سعادته وفخره بالتعاون مع محمد رمضان، لافتًا إلى أنه من المعجبين بفنه وشخصه، مؤكدًا أن أسلوب أغانيه مختلف عن أي شيء في الشرق الأوسط، وفقاً لموقع موقع Le360 المغربي.

ويذكر أن النجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، أطلقوا أغنية " إنساي" ، في 18 يوليو الماضي عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع اليوتيوب.