أصالة أشعر كأنني محمد صلاح حين يصيب الهدف

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على إطلاق ألبومها الجديد في قربك، مشيرا الى حرصها على أن تنال ثقة محبيها، لافتا إلى أنها تشعر كأنها محمد صلاح عندما تصيب الهدف.

وقالت أصالة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، اليوم الأربعاء: "حرصاً منّي على ثقتكم، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جداً وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".

وأعلنت أصالة عن طرح ألبوم "في قربك" يوم الخميس المقبل 8 أغسطس، حيث كتب عبر حسابها على Instagram :" باقي يومين لتبدأ رحلة ألبوم " في قربك ".

والألبوم سيتضمن 10 أغنيات، وكشفت أصالة عن اسم أغنيتين وهما "بنت أكابر" والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ومن ألحان محمود الخيامي.





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وأغنية "نكته بايخه" كلمات عبد الحميد حباك وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي فهد.

وكان الموزع فهد كشف لـFilFan.com أنه يتعاون مع أصالة في ألبومها الغنائي الجديد من خلال 3 أغنيات، من أصل 10 هي أغاني الألبوم.

وأوضح فهد أن الأغاني التي تشهد تعاونه مع أصالة هي "في قربك" وهي من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبد الواحد، و"نكتة بايخة" كلمات عبد الحميد حباك وألحان إيهاب عبد الواحد، و"مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم.

وتعد أصالة نصري من أبرز الفنانات الذي ظهرن على الساحة الفنية خلال العقود الـ3 الماضية، إذ تركت أعمالها أصداء واسعة في العديد من دول الشرق الأوسط.

ويستعد صلاح لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي افتتحه "الريدز" بخسارة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، الأحد الماضي.