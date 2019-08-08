شاهد: مريم حسين تصعق الجمهور بإطلالة فاضحة بالعباءة الخليجية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، انتقادات بالجملة مستنكرة اللوك الفاضح الذي ارتدته الفنانة المغربية مريم حـسين وكيفية تحويل شكلها من المحافظ الى الفاضح.

وأطلت الفنانة مريم حسين في الفيديو ترتدي العباية الخليجية وتتمايل أمام المرآة إلا أنها فجأة كشفت عن ملابسها التي أسفل العباية لتظهر تنورة قصيرة ضيقة وتتسبب لها بالجدل الكبير من طرف الجمهور.

كانت الفنانة مريم حسين قد أثارت الجدل مؤخراً ببكائها عبر فيديو أطلت من خلاله تتحد فيه عن حب وتعلق ابنتها أميرة بوالدها وهو ما جعلها تشعر بالغيرة من الأمر وشكك في احتمالية انتقال الفتاة للعيش مع والدها بعد الكثير من المشاكل إلا أنها كانت قد أطلت للتعبير فقط.

حيث ظهرت مريم في الفيديو مرتدية العباءة الخليجية في احدى الأماكن و تحدثت عن أن صديقاتها كلموها لتلقاهن في مكان لا يسمح به بارتداء العباءة فيه.

وشرعت مريم حـسين بتغيير اللوك الذي ظهرت فيه من لوك محافظ الى لوك فاضح مغاير تماما، ففتحت عبائتها وأظهرت ملابسها تحت العباءة حيث ارتدت شورت قصير و ربطت الشال الذي كان على رأسها على خصرها.