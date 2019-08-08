شاهد: أول تعليق من جينيفر لوبيز عن حفلها في مصر بعد دعوات لمقاطعته

علقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز إنها متحمسة جدًّا للحضور حفل غنائي بها في مصر، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر لأنها لم تقابلهم من قبل.

وبينت جينيفر لوبيز في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة ”فوغ“ العربية عبر حسابها الخاص على موقع ”إنستغرام“ أن ابنها متحمس لزيارة مصر فقالت: ’’ابني متحمس جدًّا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب“.

وتابعت في الحوار الذي أجراه معها منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني رابح مقبل، قائلة: ”وعدته بالقدوم معي إلى مصر إن لم يكن هناك دراسة، علينا فقط الانتظار ومعرفة موعد بدء المدارس“.

وتحدثت جينيفر لوبيز للمصريين باللغة العربية داعية إياهم لحضور حفلها المقرر غدًا الجمعة في مدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، قائلة: ”مستنياكم كلكم في حفلتي سأراكم هناك“.

وخلال الحوار مع المجلة قالت ”لوبيز“ عن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، إنها لا يمكنها الاستمتاع بالبلد عندما تذهب للعمل، ويمكنها فقط الاستمتاع عندما تذهب على سبيل الإجازة، مؤكدًة أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان.

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وتمنت جنيفر لوبيز، رؤية الأهرامات التي يود الجميع رؤيتها حسب قولها، مضيفة: ”أليس كذلك؟“.

وتأتي تصريحات جينيفر، بعد أيام من الجدل والغضب شهدتهما مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، والتي دعا روادها إلى مقاطعة الحفل، بسبب زيارة ودعم النجمة الأمريكية لإسرائيل.

وجاء الاعتراض بسبب ما نشرته النجمة العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ بمجموعة صور أثناء زيارتها للقدس، حيث رصدت تواجد الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخلفية، واعتبرت إسرائيل ”الوطن الأم“.

وجاء تعليق ”لوبيز“ على الصورة قائلة: ”الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب“، وهو ما اعتبره المصريون استفزازًا لهم.

وتصل جينيفر لوبيز إلى مصر اليوم الخميس، أي قبل يوم واحد من حفلها وتغادر في اليوم التالي للحفل.