تحميل البوم هيثم شاكر 2019 "معرفة قديمة" - دندنها

سيطر الفنان المصري هيثم شاكر، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً بعد ساعتين من طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، الذي لقي استحسان كبير من قبل متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي وداخل مصر.

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وفي وقت سابق، مهد النجم لإطلاق ألبوم معرفة قديمة بـ 2 برومو لأغنيتي ياما ياما وما توصنيش، كما أطلق مؤخرًا كليب أغنيه ما توصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

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وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية، الأمر الذي أثار تشويق جمهوره على مواقع التواصل.

الألبوم الجديد من تأليف أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، ومحمد رفاعي، ومحمد القاياني، ورمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

هيثم شاكر ولد في مدينة جدة المملكة العربية السعودية لأبوين مصريين، درس هندسة البترول، إلا أن حبه للفن دفعه إلى خوض مجال الغناء إرتبط الفنان الشاب بالغناء منذ طفولته، وبرزت موهبته الفنية وهو لا يزال في سنوات دراسته الأولى من خلال إنشاده لأغاني الأطفال في الحفلات المدرسية باستمرار.