وفاة والدة فتحي عبد الوهاب تصدم الفن المصري

أعلن الفنان المصري فتحي عبد الوهاب اليوم الخميس وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأمر الذي شكل صدمة للساحة الفنية المصرية.

ولم يتم تحديد موعد عزاء والدة فتحي عبد الوهاب حتى اللحظة فيما قدم عدد من النجوم المصريين العزاء عبر حساباتهم الشخصية.

يشارك فتحي عبد الوهاب في فيلم لص بغداد إلى جانب الفنان محمد إمام وياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فيأول تعاون بينهما سينمائياً وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان لفتحي عبد الوهاب حضوراً قوياً خلال موسم رمضان الدرامي 2019 في مسلسل لمس اكتاف مع الفنان ياسر جلال، بحسب "الشرقية توداي".