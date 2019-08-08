لهذا السبب ملياردير بريطاني لن يترك ثروته لأبنائه؟

قرر الملياردير البريطاني جون كودويل John Caudwell، عدم ترك ثروته المالية التي تبلغ 2.2 مليار إسترليني، لأبنائه الخمسة كباقي الأغنياء في العالم.

وكشف جون في مقابلة صحفية له، أنه قرر تخصيص وإعطاء 70% من ثروته المالية للأعمال والمؤسسات الخيرية، بينما 30% المتبقية من الثروة سيتركها لمستقبل أسرته وأبنائه.

وحسب وجهة نظر كوديل فإن ترك كل تلك الثروة لأبنائه الخمس الذي يبلغ أكبرهم 39 عاما بينما تجاوز سن أصغرهم 15 عاما سيفسد حياتهم ويجعلهم أثرياء وقذرين.

وأشار إلى أن هناك ممن يحتاجون تلك الأموال التي ستساعدهم على تدبير أمور حياتهم، وأضاف أن تلك المبلغ القليل الذي سيترك لأبنائه ستوفر لهم حياة طيبة وبداية جديدة تحميهم من فساد المليارات، وفقاً لموقع ليبرا .

ويذكر أن جون كودويل، مؤسس شركة فونز فور يو Phones4U، المتخصصة في تجارة الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة، بالإضافة أنه يرأس مؤسسة Caudwell Children ، وهي مؤسسة خيرية للأطفال ، و Caudwell LymeCo ، وتبلغ ثروته 2.2مليار استرليني.