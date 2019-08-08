الكويت: العثور على جثة وافدة أقدمت على الانتحار

أفادت الشرطة الكويتية، العثورعلى جثة فتاة يرجح أنها وافدة أسيوية، بعد انتحارها على سلم عمارة سكنية في دولة الكويت.

وأوضحت الشرطة، أنها تلقت بلاغ أمس الأربعاء، وانتقل قوات الأمن الى موقع الحادثة، وتم العثورعلى وافدة أسيوية منتحرة على سلم عمارة سكينة، ونقلها الى الطب الشرعي.

وتعتبر حادثة الانتحار الخامسة لمواطنين ووافدين في مناطق عديدة، في دولة الكويت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب مصدر الشرطة، تبين أن الوافدة المنتحرة لا تحمل إثبات شخصية، وتم رفع الجثة بعد تبصيمها للتعرف على هويتها، وبدورها باشرت الشرطة ل فتح تحقيقاً للوقوف على أسباب الانتحار والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ويذكر آخر حالة انتحار وقعت الشهر الماضي، لشاب كويتي "عايد حمد مدعث 20 عاماً، انتحر بسبب تردي الأوضاع المادية، مما اثار في الكويت غضبا، بين الحقوقيين والناشطين، و دعوا إلى اعتصام.