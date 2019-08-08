من هو بديل تامر حسني في ذا فويس كيدز؟

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الشخصي في موقع الإنستغرام، عن إنسحابه من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز The voice kids مؤكداً سبب انسحابه لظروف خاصة، متمنياً باختيار بديل مناسب للتحكيم

وكشفت مصادرلاحقاً، أن الفنان كاظم الساهر لن يتواجد أيضًا ضمن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، ولم يتبقى سوى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حال قررت الاستمرار ضمن اللجنة.

حيث انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انضمام الفنان اللبناني وائل كفوري إلى لجنة التحكيم البرنامج في موسمه الجديد، بدلاً من كاظم الساهر.

وحتى هذه اللحظة، لم تتضح اللجنة الجديدة للبرنامج بشكل واضح، فيما سبق وأن أعلن العميد علي جابر عن أسماء لجنة تحكيم The Voice، وهم الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني راغب علامة، بالإضافة لاستمرار الفنان المصري محمد حماقي في اللجنة بعدما تواجد في الموسم الماضي، وفقاً لموقع فوشيا

ويذكر أن برنامج ذا فويس كيدز الذي بدأ في عرض مواهب الأطفال عام 2016 ، والموسم الثاني 2018 وكانت من لجنة تحكيم تضم الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان كاظم الساهر، حيث فازت بلقب الموسم الأول اللبنانية لين الحايك، والموسم الثاني المغربي حمزة لبيض.