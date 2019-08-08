الاكثر مشاهدة اليوم - Trends : خالد يوسف يخرج عم صمته ويؤكد أنه لم يهرب

نفى المخرج المصري خالد يوسف الأخبار التي تحدثت عن سفره خارج مصر وهروبه من الملاحقة القانونية بعد اعترافات الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بإقامة علاقة معه.

ونشر يوسف صورة لتأشيرة سفره وعليها موعد السفر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق على الصور بالتالي: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هرباً.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي".

واضاف: "هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعاً على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.. خالد يوسف".