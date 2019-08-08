بدء التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية .. شروط التحويل بين الجامعات

تبدأ بوابة الحكومة المصرية فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية اليوم، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2019 وأنهت من تحديد الحدود الدنيا في القبول بالجامعات والكليات، وفور الإعلان نتيجة التحويلات بين الجامعات لتقليل الاغتراب يتم تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% وذلك لكافة الشعب العلمية والأدبية وعلى الطلاب والطالبات الاستعداد لتسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية بتأني لمتابعة أفضل من خلال رابط خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بطريقة سليمة عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق.

بدء التحويلات وتقليل الاغتراب

يبدأ اليوم أتاحت التحويلات من كلية لكلية وتقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية التي أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية،وذلك بداية من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس وفقاً للنسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي 10%، وعلى جميع الطلاب والطالبات استيفاء شروط التحويلات في حالة الرغبة في التحويل بين الجامعات لتقليل الاغتراب.

شروط التحويل بين الجامعات

وضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد من أجل التحويلات وتقليل الاغتراب لتكون على النحو التالي:-