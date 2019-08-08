الاكثر مشاهدة اليوم - ياسمين الخطيب عن فيديوهات خالد يوسف .. اعلنت مبكرا اني زوجته علشان لو اتفضحت

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فيديو للفنانة ياسمين الخطيب تتحدث فيه عن ازمة زوجها السابق المخرج خالد يوسف ، وما تم تداوله من مقاطه مسربة له وفنانات صاعدات .

حيث اكدت انها كانت زوجته منذ قرابة عامين ، واعلنت ذلك قبل اي بليلة او تداول اشاعات ليست صحيحة .

وردت جمهورية السوشيال انه ذكاء منها وكأن لسان حالها يقول سأعلن اني زوجته حتي لو تم تسريب فيديو لي اكون قد اسكت الجميع منعا من فضيحة كاذبة .

وقالت الخطيب لإنها هي التي أعلنت زواجها من المخرج خالد يوسف حتى توضح الأمور للرأي العام، مشيرة إلى أنها ما زالت تحترم زوجها السابق، ولكنها صفحة وانتهت من شهر مارس 2017 وبدأت حياة جديدة من بعدها.

وكانت ياسمين الخطيب أثارت جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد تداول صور لها مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد بعدها أنها كانت زوجته، وأن هذه الصور قديمة، ليرد المخرج الشهير عليها بمنشور يمتدح فيه زوجته الحالية.