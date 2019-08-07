تفاصيل أيام عطلة عيد الاضحى 2019 في الاردن

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز بلاغاً رسميّاً بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 2019.

وتبدأ العطلة في جميع المؤسسات العامة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للعاشر من آب الحالي وحتّى مساء يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر منه.

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من جهته، انتقد رجل الأعمال الريادي والبارز في الأردن طلال أبو غزاله، قرار الحكومة بعطلة رسمية لأربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واعتبر أبو غزاله في رسالة منه إلى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بأن العطلة لثلاثة أيام كافية جدًّا، قائلًا: “طالعت بكثير من التقدير والاحترام بلاغكم بشأن عطلة عيد الأضحى وتحديدها بتعطيل أربعة أيّام، إلا أنني أرى تعطيل ثلاثة أيّام عمل حتى مساء الثلاثاء، كان يُعتبر كافيًا.

وأضاف ابو غزالة: "إن التعطيل حسب بلاغكم يعني عمليًّا ستّة أيّام راحة وانقطاع عمل الدولة والمواطنين وانقطاع التواصل مع العالم من (الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".