شاهد: ليست "هازال كايا" بل الفلسطينية دالين سكافي

نشرت الفتاة الفلسطينية المقيمة في فرنسا دالين سكافي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، والذي يظهر شبهها بالممثلة هازال كايا خاصة قبل أن تفص شعرها الاخيرة من أجل مسلسلها "مارال".

ويأتي الشبه بين دالين وهازال من ناحية الشعر الأسود الناعم والعيون الخضراء والأنف الصغير المنحوت، لكن ما يميز دالين هو حبها للمكياج أكثر، بينما هازال تظهر في معظم إطلالاتها بشكل طبيعي بدون مساحيق تجميل.

وتمتلك دالين قاعدة جماهيرية لا بأس بها على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 20 ولا يقتصر معجبيها على العرب فهناك الكثير من الاجانب الذي يتغزلون بجمالها العربي.

من جهتها، شاركت الفنانة التركية هازال كايا متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها خلال تواجدها على البحر، واستعرضت فيها بطنها المنتفخ بعد تقذمها في شهور الحمل.

واختارت النجمة التركية ان تظهر حملها وهي ترتدي "بكيني" من قطعتين ومقلماً باللونين الأبيض والأحمر، ورفعت شعرها تسريحة الكعكة، وبدت في غاية الطرافة.