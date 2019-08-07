حقيقة وفاة اشرف عبد الباقي في مشفى فرنسي

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان المصري اشرف عبد الباقي في إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، دون أن تريد أي تأكيدات من جهات رسمية.

وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالاً كبيراً في الحضور المسرحي، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبر الشاشة.

وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاؤه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعدها إلي آفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو إلتفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة.

ووجه النجم أشرف عبد الباقي الشكر لقناة "MBC مصر" التي كانت سند وداعم لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد عبد الباقي على أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل وسيتم تقديم خلاله عشر مسرحيات جديدة.